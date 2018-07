Dilma aumenta vantagem sobre Serra e venceria no 1o turno--Ibope

Encomendada pelo jornal Estado de São Paulo e TV Globo, a pesquisa mostrou que após 10 dias de exposição no horário eleitoral a petista ficou 24 pontos à frente de Serra e venceria no 1o turno com 59 por cento dos votos válidos.

Dilma teve 51 por cento cento das intenções de voto, segundo a pesquisa, enquanto Serra ficou com 27 por cento e a candidata do PV, Marina Silva, com 7 por cento.

De acordo com a pesquisa, 57 por cento dos eleitores já assistiram pelo menos um programa do horário eleitoral.

(Por Denise Luna)