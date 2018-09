Dilma avalia votação do mínimo como prova de coesão, diz Cabral

"Ela ficou muito satisfeita e disse que foi uma demonstração de coesão e força política", disse Cabral a jornalistas após encontro com Dilma no Palácio do Planalto.

No primeiro teste no Congresso desde que assumiu a Presidência, Dilma obteve na quarta-feira maioria folgada para aprovar o projeto do mínimo de 545 reais, apesar das pressões das centrais sindicais por um valor maior.

Propostas da oposição de 600 reais e de 560 reais foram derrotadas com ampla maioria de votos governistas. Todos os 77 deputados do PMDB, segunda maior bancada, votaram fechados contra uma ampliação do valor. O PT de Dilma registrou duas dissidências a favor dos 560 reais.

(Reportagem de Leonardo Goy)