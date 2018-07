Dilma: Brasil tem que vencer Copa das Confederações dentro e fora de campo

Dilma aproveitou a ocasião para também saudar o novo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, e o coordenador-técnico da equipe, Carlos Alberto Parreira, que foram anunciados na sexta-feira como os novo comandantes da equipe que vai buscar o título da Copa das Confederações em casa no ano que vem.

"Para nós, vencer a Copa das Confederações dentro de campo será uma missão. Também temos a obrigação de vencer fora de campo, construindo todas as condições para realizar uma Copa das Confederações inesquecível, pela excelência dos estádios, pela organização do evento e pela acolhida alegre que daremos às sete seleções e seus torcedores", disse Dilma.

A presidente deu garantias de que o Brasil mostrará na Copa das Confederações que tem totais condições de realizar com sucesso a Copa do Mundo do ano seguinte, apesar dos atrasos que marcaram a preparação brasileira.

Para a Copa das Confederações, apenas dois dos seis estádios ficarão prontos no prazo inicialmente estabelecido pela Fifa, dezembro deste ano, e a entidade determinou esta semana que todos devem ser entregues em abril para a realização de eventos-teste.

Na avaliação da Fifa, o país tem vários problemas de infraestrutura, como transportes, acomodação, aeroportos e segurança, e a entidade reconhece que nem todos os projetos ficarão prontos para o Mundial.

"Temos a certeza que nós nos preparamos bem para realizar um extraordinário evento esportivo, vamos mostrar em junho de 2013 que o Brasil tem todas as condições de fazer a Copa de 2014", afirmou Dilma.

"Vamos fazer da Copa de 2014 a mais bem organizada e a mais alegre competição de todos os tempos."

A presidente também cobrou da seleção brasileira que apresente "nos campos um futebol bonito, que honre as tradições do pentacampeonato mundial".

A Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho do ano que vem em seis cidades, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

(Reportagem de Tatiana Ramil; Texto de Pedro Fonseca)