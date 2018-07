Dilma: Brasil Voluntário ajudará turistas e torcedores A presidente Dilma Rousseff utilizou nesta terça-feira, 14, a conta pessoal no microblog Twitter para informar que as inscrições do programa Brasil Voluntário foram reabertas hoje no portal www.brasilvoluntario.gov.br. As inscrições serão encerradas em 6 de março. "O Brasil Voluntário vai ajudar torcedores e turistas em aeroportos, entorno dos estádios e eventos públicos", disse a presidente, que usou a hashtag"Copa Das Copas" para se referir ao Mundial.