Dilma cai para 37% das intenções de voto e Aécio sobe a 21,6%, diz CNT/MDA

As intenções de voto de Dilma caíram para 37,0 por cento, ante 43,7 por cento em fevereiro, enquanto Aécio subiu para 21,6 por cento (ante 17,0 por cento) e Eduardo Campos (PSB) passou para 11,8 por cento (9,9 por cento). A margem de erro da pesquisa é 2,2 pontos percentuais.

De acordo com o levantamento do instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 32,9 por cento Dos entrevistados têm uma avaliação positiva do governo Dilma, ante 36,4 por cento em fevereiro, enquanto 30,6 por cento avaliam o governo negativamente, ante 24,8 por cento na sondagem anterior.

A aprovação pessoal de Dilma caiu para 47,9 por cento, ante 55 por cento, enquanto a desaprovação subiu para 46,1 por cento, ante 41 por cento.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 24 Unidades da Federação, entre os dias 20 e 25 de abril.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)