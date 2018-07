Dilma chama ministros para elogiar Rio+20, apesar de críticas

A Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável foi encerrada na sexta-feira sob críticas de delegações, especialmente da União Europeia, e de ambientalistas, que apontaram falta de ambição ao texto final, proposto pelo Brasil após negociações entre países terem fracassado na construção de um acordo.

Dilma ficou "muito satisfeita" com os resultados da conferência e recebeu diversos elogios quanto à logística do evento, disse à Reuters uma fonte da diplomacia brasileira que participou das negociações. A reunião ocorre no Palácio do Planalto.

A crise econômica internacional ofuscou as discussões de diversos pontos importantes, como o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, questão que foi excluída do texto final.

A criação de um fundo de 30 bilhões de dólares, proposto pelo G77 -grupo que reúne países em desenvolvimento, incluindo Brasil e China- foi rejeitado por países ricos, tradicionais financiadores de programas ambientais e os mais afetados pela crise.

O texto menciona apenas diversas possíveis fontes de financiamento, mas não cita valores.

A oposição de países desenvolvidos também impediu avanços para a transferência de tecnologia, como reivindicam nações em desenvolvimento.

Dilma classificou na semana passada o texto final como o "possível", e disse que ele é o ponto de partida para avanços.

Os ministros Antonio Patriota (Relações Exteriores), Izabella Teixeira (Meio Ambiente), Celso Amorim (Defesa), Gleisi Hoffman (Casa Civil) e Gilberto Carvalho (Secretaria Geral) participam da reunião.

(Reportagem de Hugo Bachega)