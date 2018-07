Dilma cita conquistas na saúde em evento no CE A presidente Dilma Rousseff enalteceu na tarde desta sexta-feira, 22, o programa Mais Médicos, do governo federal, e citou conquistas na área da saúde que começaram no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu antecessor. "A partir do governo Lula recuperamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), construímos UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e criamos agora o programa Mais Médicos", disse a presidente, durante a cerimônia de inauguração da Unidade de Pronto (UPA) 24h na cidade de Horizonte (CE).