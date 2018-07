Dilma cobra, mas Vale não prevê projeto de potássio para 2012

A Vale negocia com a Petrobras há pelo menos quatro meses a cessão de direitos minerários ou alguma alternativa que viabilize a exploração de potássio do tipo carnalita em local próximo a uma mina onde já explora o mineral em Sergipe.

O projeto de potássio da Vale esbarra na exploração de petróleo da Petrobras, já que a região também possui o óleo.

Segundo Deda, Dilma disse ter convocado uma reunião com as duas empresas para falar da importância do projeto para o país e discutir formas de avançar.

Avaliado em cerca de 4 bilhões de dólares, o projeto é considerado pelo governo importante para reduzir as importações de potássio, estimadas em mais de 90 por cento do consumo.

O governador disse que Dilma tem convicção de que se trata de um projeto prioritário, não só de política agrícola, mas de consolidação da política econômica.

Petrobras e Vale ainda não chegaram a um acordo sobre o projeto de potássio Carnalitas no Sergipe porque negociam como tornar compatível a exploração de petróleo e de potássio existentes na mesma localidade, afirmou recentemente o diretor de Operações da Vale Fertilizantes, Marcelo Fenelon. A Petrobras é dona dos direitos de exploração no local.

As reservas de potássio estão localizadas na mesma região do campo de Carmópolis, o segundo maior produtor de petróleo em terra do país.

O campo de Carmópolis produz cerca de 22 mil barris por dia e só perde para o campo de Urucu, que extrai 44 mil barris por dia.

PETRÓLEO E POTÁSSIO NÃO COMBINAM

"Está sendo discutida a convivência da lavra de petróleo com a lavra de potássio. Convivência ou prioridade", disse Fanelon na ocasião, ao ser indagado sobre o que falta para que um acordo entre Vale e Petrobras seja realizado.

Segundo uma fonte ligada ao processo, o método de exploração de potássio que a Vale pretende usar na região, de dissolução da rocha de carnalita, pode deteriorar a estrutura que mantém os depósitos de petróleo.

Outra hipótese é que a extração de petróleo e potássio não pode ser realizada ao mesmo tempo por causa de possíveis explosões provocadas pelos hidrocarbonetos.

PRODUÇÃO ESPERADA

A Vale já tem um contrato de arrendamento com a Petrobras pelo qual produz potássio na região a partir da mina de Taquari-Vassouras.

O objetivo da Vale é ampliar a produção de potássio em mais de três vezes a partir da exploração de outras minas que ficam na área da Petrobras.

A Vale já explora a mina de potássio arrendada da Petrobras em Sergipe desde 1991 e produz cloreto de potássio a partir dos sais de silvinita, num volume de cerca de 700 mil toneladas anuais.

Com um acordo com a Petrobras, a produção em Sergipe poderá mais que triplicar, segundo disse o presidente da Vale, Murilo Ferreira.

A Vale informou que o projeto Carnalita "continua no pipeline de projetos da Vale".

"Porém, como descrito no capex, só temos detalhes atualizados dos projetos já aprovados pelo Conselho de Administração", acrescentou.