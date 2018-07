Dilma cogita Gabriel Chalita para Ministério da Educação, diz fonte

“A presidente quer um nome ligado à educação, e Chalita corresponde a isso”, disse a fonte, que acompanha o tema e pediu anonimato.

O deputado federal do PMDB assumiu a Secretaria de Educação este ano, indicado pelo prefeito Fernando Haddad (PT), que já foi ministro da Educação.

Chalita esteve na quinta-feira em Brasília e se reuniu com o vice-presidente Michel Temer (PMDB-SP), informou a fonte.

Dilma afirmou, após a saída tumultuada de Cid Gomes (Pros-CE) do ministério, que o critério para a definição do novo ministro seria a qualificação e não a filiação partidária.

“Eu vou escolher a pessoa boa para a educação e não a pessoa desse, daquele ou de outro partido”, disse a presidente a jornalistas no Palácio do Planalto, após a saída de Cid do ministério.

Chalita já foi secretário da Educação do governo Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) por dois mandatos.

A presidente busca um nome para substituir Cid, que pediu demissão na última quarta-feira, após pronunciamento feito em tumultuada sessão na Comissão Geral na Câmara dos Deputados para explicar sua declaração de que haveria “300 ou 400 achacadores” no Congresso.