Dilma comemora verba para educação em cidades da Copa Repasses do Ministério da Educação (MEC) às cidades que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014 foram celebrados pela presidente Dilma Rousseff. Em 2013, as 12 cidades receberam R$ 49,4 bilhões em recursos federais para educação. Em sua conta no Twitter, Dilma comentou os números. "No nosso governo, a prioridade à educação é real. Nunca se investiu tanto em educação porque acredito que este é o nosso passaporte para o futuro", disse.