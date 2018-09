Dilma concorda com Temer e diz que PMDB não será coadjuvante

No sábado, ao oficializar a aliança com o PT, Temer, que é presidente do PMDB, disse que seu partido não deve ser tratado como coadjuvante na chapa.

"Esta é uma questão que o presidente Lula sempre me deu como diretriz. Não se faz um governo como ministros de primeira, segunda e terceira linha. Todos têm o mesmo estatuto", disse Dilma em entrevista à rádio Jovem Pan.

A candidata petista também rebateu as críticas do PSDB de que não tem histórico para disputar a Presidência. Ela lembrou que já ocupou a secretaria da Fazenda de Porto Alegre, a secretaria de Minas e Energia e Comunicações do governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

"Uma coisa é experiência de governo, outra é experiência eleitoral." A eleição deste ano é a primeira de Dilma.