Dilma confirma visita ao Espírito Santo nesta terça-feira

A presidente Dilma Rousseff estará nesta terça, 24, véspera de Natal, no Espírito Santo para acompanhar os estragos provocados pelas chuvas no Estado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 23, em mensagem publicada na conta da presidente no microblog Twitter.

"Embarco amanhã para o Espírito Santo para avaliar como poderemos ajudar ainda mais", escreveu a presidente. "Estamos mobilizados, junto com todo o Brasil, p/ ajudar os mais de 40 mil desabrigados pela #ChuvanoES".

Em outras mensagens, ela cita: "Enviamos kits emergências (medicação, dormitório, higiene e limpeza) e cestas básicas"; "disponibilizamos 2 helicópteros e 10 veículos com capacidade de carga de 5 toneladas" e "equipe de engenharia da @DefesaGovBr está instalando pontes. Enviamos 80 homens da Força Nacional e 4 geólogos".

Dilma deverá estar no Espírito Santo pela manhã. Junto com o governador Renato Casagrande (PSB), a presidente fará um sobrevoo sobre as áreas mais afetadas pelas chuvas.