Dilma considera "lamentável" reação violenta por greve de metrô em SP

Questionada por jornalistas sobre os incidentes violentos registrados na capital paulista pela manhã, Dilma limitou-se a responder “lamentável, lamentável”, após participar de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Palácio do Planalto.

A sete dias da abertura da Copa do Mundo, em São Paulo, a greve dos metroviários complica a movimentação na capital paulista, com registro de grandes congestionamentos e princípio de tulmuto na estação Cortinhians-Itaquera, próxima à Arena Corinthians, que será o palco da abertura do Mundial.

Os metroviários decidiram em assembleia na noite de quarta-feira pela paralisação "por tempo indeterminado". O sistema chegou a ser completamente paralisado por um curto período no início da manhã, mas duas das cinco linhas voltaram a funcionar, e as outras três linhas (1-azul, 2-verde e 3-vermelha) operam parcialmente, de acordo com o Metrô-SP.

Na estação Corinthians-Itaquera, principal via de acesso de torcedores à Arena Corinthians, houve um princípio de tulmuto e grades que bloqueavam a entrada ao sistema de trens de São Paulo, que funciona normalmente, foram derrubadas.

Os grevistas reivindicam reajuste salarial de dois dígitos e um novo plano de carreira. Uma nova assembleia deve ocorrer ainda nesta quinta.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)