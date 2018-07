Dilma conversa com Hollande e Putin, que vêm para Rio+20

Dilma conversou com Putin pela manhã e o felicitou pela posse, na segunda-feira. Segundo o porta-voz, a conversa durou cerca de 15 minutos. Os dois combinaram uma nova conversa antes do encontro do G-20, no México, para estabelecer uma posição comum entre os Brics, que incluem ainda a Índia, China e África do Sul.

No início da tarde, Dilma conversou com o presidente-eleito da França, a quem parabenizou pela vitória no segundo turno das eleições. Ela afirmou que deve enviar um representante brasileiro para a posse, na próxima semana. Os dois devem se reunir pela primeira vez no México, no próximo mês, também no encontro do G-20.

A reunião do G-20 ocorre dias antes da Rio+20, a conferência do Clima a ser realizada no Rio de Janeiro em junho. Segundo o governo brasileiro, são aguardados mais de 80 chefes de Estado e de governo.

(Reportagem de Ana Flor)