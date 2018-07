Dilma convoca PT e PMDB em reunião para apaziguar base

De acordo com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), Dilma deve preparar um cronograma de reunião com todos os partidos da base. Uma delas deve ocorrer inclusive ainda nesta semana.

"A expectativa é que se crie um vínculo maior dos partidos com o governo e com a própria presidente", disse a jornalistas após a conversa com Dilma.

A decisão de tentar se reaproximar do Congresso foi tomada na reunião de coordenação política desta segunda, segundo um assessor do Palácio do Planalto.

Nos próximos dias, a presidente pretende se reunir com mais aliados e ouvir diretamente deles as reclamações que eles têm feito via imprensa, disse a fonte que pediu para não ter seu nome revelado.

A operação política da presidente ocorre depois que a base aliada parou a pauta de votações na Câmara na semana passada e ameaça continuar de braços cruzados pelo menos até a divulgação de um calendário de liberação de emendas parlamentares.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP) afirmou, no entanto, que o assunto não foi levantado na reunião.

"Esta palavra (emendas) não fez parte da discussão", disse.

Antes de Dilma se reunir com os líderes dos dois partidos, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, fez um encontro prévio com eles. A ministra está encarregada de preparar um cronograma de liberação das emendas. Jucá ressaltou que ainda não foi batido o martelo sobre o valor a ser liberado para as emendas. O vice-presidente Michel Temer também participou da reunião.

Desde o início do mandato, Dilma sofre com a reclamação de aliados que reivindicam maior proximidade com ela e maior participação nas decisões do governo.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)