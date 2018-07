Dilma critica burocracia para liberação de recursos

A presidente lembrou que os municípios que decretarem emergência ou calamidade pública recebem o cartão para pequenas obras e limpezas de rua, mas cobrou o controle dos gastos. "Damos o cartão e controlamos o que o prefeito vai gastar. Em princípio, não tem limite, mas estamos de olho nele, porque dinheiro público é dinheiro público", disse. "Temos uma extrema fiscalização que é eletrônica, online", completou Dilma.

Dilma relatou que visitou, de helicóptero, a cidade de Virgolândia, vizinha a Governador Valadares, uma das mais atingidas pelas chuvas e considerou "impactante" o que viu. "Você vê que a cidade sofreu um trauma", disse. "É sorte não ter rio caudaloso, porque seria muito parecido com o que vi na serra do Rio de Janeiro", concluiu ela, citando a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011.

Dilma sobrevoou de helicóptero as regiões atingidas pelas chuvas acompanhada do governador Antonio Anastasia (PSDB) e dos ministros Fernando Pimentel (Planejamento) e Alexandre Padilha (Saúde), prováveis candidatos aos governos mineiro e paulista, respectivamente.