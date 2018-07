Dilma critica 'Estado omisso' e defende 'Estado indutor' de Lula A ministra e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, aproveitou o lançamento da segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2) para criticar o que chamou de "Estado omisso" do modelo anterior e defender o "Estado indutor" do governo Lula.