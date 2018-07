Dilma critica greve de PM da Bahia pelo Twitter Em sua conta no Twitter, a presidente Dilma Rousseff comentou nesta quinta-feira, 17, situação da segurança pública na Bahia, que sofre com a greve da Polícia Militar. A presidente declarou o apoio do governo federal ao Estado com o envio de tropas federais durante a greve. "Autorizei o envio de tropas federais para dar apoio à segurança pública e garantir a paz na #Bahia. É inadmissível que a segurança da população baiana fique em risco", escreveu a presidente.