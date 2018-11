Dilma critica kit anti-homofobia preparado pelo MEC A presidente Dilma Rousseff criticou e condenou hoje o kit anti-homofobia que estava sendo preparado pelo Ministério da Educação (MEC) para distribuição nas escolas. "Não aceito propaganda de opções sexuais. Não podemos intervir na vida privada das pessoas", disse, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ela confirmou ter assistido a um dos vídeos e disse que não gostou do seu conteúdo. A presidente afirmou que o governo defende a educação e a luta contra práticas homofóbicas.