Dilma cumprimenta Santos por sua 'espetacular vitória' na Colômbia

Dilma ligou às 17h30 para cumprimentar Santos pela "espetacular vitória" e pela sua insistência em encontrar uma saída negociada para o conflito colombiano.

A presidente afirmou, ainda segundo o Planalto, que esse é o objetivo de todos os sul-americanos. No fim da ligação, Dilma disse ter certeza de que a Colômbia logo poderá aplicar toda a sua energia para o desenvolvimento social e econômico.

Santos agradeceu o telefonema, disse que sempre teve Dilma como uma grande aliada e que o Brasil poderá contar com a Colômbia e com ele pessoalmente como um país-amigo, de acordo com a Presidência.

Santos, de centro-direita, foi reeleito no segundo turno das eleições presidenciais de domingo com quase 51 por cento dos votos, enquanto seu rival, o ex-ministro da Fazenda Oscar Iván Zuluaga, de direita, ficou com 45 por cento.

O governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que ganharam força a partir de um movimento camponês em busca de reforma agrária, estão em negociação desde 2012 para tentar acabar com uma guerra interna que já matou 220 mil pessoas.

Zuluaga se opõe duramente às conversações de paz.