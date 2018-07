Dilma cumprimenta Vázquez por eleição no Uruguai e diz que pretende aprofundar cooperação

A presidente Dilma Rousseff cumprimentou o uruguaio Tabaré Vázquez pela eleição à Presidência do país e demonstrou, em uma conversa telefônica, disposição para aprofundar a cooperação bilateral, informou o Palácio do Planalto nesta terça-feira.

Vázquez, da coalizão de esquerda Frente Ampla, a mesma do atual presidente uruguaio, José Mujica, obteve 52,8 por cento dos votos no segundo turno das eleições presidenciais de domingo, derrotando o rival conservador Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, que recebeu 40,4 por cento, de acordo com a contagem oficial.

Segundo nota do Planalto, a presidente elogiou o processo eleitoral no país e disse a Vázquez, em telefonema na segunda-feira, que comparecerá à cerimônia de posse em Montevidéu em 1º de março do ano que vem. Dilma também convidou Vázquez a participar de sua posse, em 1º de janeiro, e o uruguaio disse que estará presente à solenidade em Brasília.

"A presidenta Dilma elogiou a tranquilidade do pleito no Uruguai e disse estar pronta a aprofundar ainda mais os laços de amizade e cooperação entre Brasil e Uruguai", diz a nota do Palácio do Planalto.

Vázquez, que já foi presidente do Uruguai de 2005 a 2010, agradeceu o telefonema e indicou que tem a intenção de trabalhar em conjunto com o Brasil pelo aprofundamento das relações bilaterais e regionais.

O Uruguai integra o Mercosul junto a Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela.

(Por Bruno Marfinati)