Dilma: debate na TV ajudará 'através do contraste de posições'

"(A expectativa ) é que façamos um debate de alto nível, esclarecedor e que fiquem claras as posiçoes de cada um... Vai ser mais fácil que o eleitor possa ver através do contraste das posições em quem votar", disse Dilma a jornalistas em São Paulo, onde visitou a 29 Bienal de Artes.

Dilma não quis comentar a pesquisa divulgada na véspera, em que ela aparece sete pontos à frente do opositor José Serra (PSDB) , uma diferença menor do que antes da realização da primeira rodada de votação .

"Eu não comento pesquisa, porque pesquisa é retrato do momento", afirmou. A pesquisa Datafolha, realizada na sexta-feira e publicada no sábado pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou Dilma com 48 por cento das intenções de voto contra 41 de Serra.

Considerando os votos válidos, que excluem branco, nulos e indecisos, Dilma tem 54 por cento contra 46 por cento de Serra.

Na última pesquisa, realizada dias 1 e 2 de outubro, quando perguntados sobre um eventual segundo turno entre Dilma e Serra, a petista tinha 52 por cento das intenções de voto contra 40 por cento do tucano.

O voto religioso tem sido apontado como um dos responsáveis por impedir a vitória de Dilma já no primeiro turno, como era indicado por algumas pesquisas. Antes do início da disputa pelo Planalto, ela havia declarado ser favorável à legalização do aborto, mas manifestou-se de forma contrária à liberação da prática durante a campanha, o que tem gerado críticas à petista. Ela, no entanto, negou ser favorável ao aborto, que classificou de "uma violência contra a mulher" em debate realizado por entidades católicas no primeiro turno.

Ao ser perguntada se o eleitorado do país pode ser considerado conservador, a candidata destacou a tolerância do brasileiro.

"O eleitorado brasileiro tem uma característica fundamental, ele é generoso", disse. "O Brasil tem uma tradição de tolerância. Criar clima de guerra religiosa no Brasil é um absurdo", acrescentou.

A candidata voltou a declarar que está sendo vítima de uma campanha caluniosa.

"Eu fui acusada de coisas que eu jamais pensei ser. Eu fui acusada, por exemplo, de ... aquela acusação da Guerra Fria dos anos 50...quando você queria acusar uma pessoa, você falava que ela comia criancinha", disse Dilma. "Eu jamais esperei escutar uma coisas dessas e escutei", acrescentou.

Dilma e Serra participam na noite domingo de debate na TV Bandeirantes, que marca o primeiro encontro dos dois candidatos depois do primeiro turno.

(Por Fernando Cassaro)