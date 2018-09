Dilma defende ações do governo em defesa de jovens A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou hoje do 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Riocentro, na zona oeste do Rio. Ela citou ações do governo em defesa dos jovens, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Disque 100, que recebe denúncias sobre violações e abuso sexual. "Recomendo ação coordenada em rede como elemento central na eficácia da política de combate à violência. Achamos que essa parceria entre sociedade e Estado construída democraticamente é crucial no Brasil para que possamos enfrentar o problema", discursou a ministra, que deixou o evento sem dar entrevista.