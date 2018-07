Dilma defende documento final que ONGs rejeitam

A presidente Dilma Rousseff abriu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, nome oficial da Rio+20, afirmando que o rascunho do documento final costurado nos últimos dias foi "fruto do consenso" e defendendo a ação de todos os países para conduzir o mundo para as mudanças necessárias a fim de atingir o desenvolvimento sustentável. O tom de seu discurso foi de resposta às críticas de ONGs e representantes europeus, que consideraram o texto fraco e sem ambição.

Dilma explicou que o texto foi "resultado de grande esforço de conciliação e aproximação de posições", numa referência à exigência de que o documento tenha o apoio unânime dos representantes de todos os 193 países.

As ONGs e vários países, porém, exigiram que a expressão "com plena participação da sociedade civil" seja removida do parágrafo introdutório do documento-base da conferência, expondo a irritação com o resultado da conferência.

O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, negociador-chefe do País, reagiu à pressão pelo teor do documento final. "Quem exige ambição de ação e não põe dinheiro na mesa está sendo no mínimo incoerente", disse Figueiredo Machado.

Foi uma clara resposta às críticas de representantes de vários países, que, mesmo tendo concordado com o documento final aprovado na terça-feira, qualificaram o resultado da conferência como pouco ambicioso.

"Não se pode exigir ambição de ação se não houver ambição de financiamento", disse Figueiredo.

Diante de tantas expressões de descontentamento, a principal dúvida no Riocentro ontem era se o documento poderia ser reaberto para negociações e modificações antes do fim da conferência. Figueiredo disse que não há essa possibilidade - apesar do fato de o documento só ser adotado formalmente na plenária final de amanhã. "Esse é o texto. Já foi negociado, já está fechado."

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez um apelo para que os países-membros da entidade avancem em relação aos compromissos firmados na Rio+20.