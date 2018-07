Dilma defende documento que omite direito reprodutivo

"Aqui, a palavra-chave é o acesso a todos, mas sobretudo para a mulher. Acesso a recursos naturais, em especial à água; acesso ao alimento, acesso à moradia digna, acesso ao saneamento básico, à energia, à educação", disse Dilma em seu discurso na abertura do seminário de mulheres. "No Brasil, estamos investindo para superar dificuldades de acesso aos serviços de saúde, com pleno exercício dos direitos sexuais reprodutivos ", prosseguiu a presidente sob aplausos.

Em seguida, representantes de vários países criticaram a retirada da expressão "direito reprodutivo das mulheres", que entendem ter uma relação mais estreita com direito ao aborto. A primeira-ministra da Irlanda, Mary Robinson, disse que "tem arrependimento" que o documento final da ONU não trouxesse a referência "direitos de reprodução", que ela considera que são essenciais para o desenvolvimento. "É uma pena que nenhum dos textos tenha uma referência bastante clara", afirmou Robinson. As representantes da Noruega e da Jamaica também defenderam a liberdade da mulher na opção pelo direito à vida. Mary Robinson citou ainda que é importante que todos estejam atentos para que não haja retrocesso nos princípios fundamentais.

Um momento curioso dos discursos foi quando a presidente Dilma Rousseff defendeu a divisão de tarefas em casa com os maridos e foi fortemente aplaudida, com gritos efusivos das presentes. A presidente Dilma falou ainda sobre a isonomia salarial com os homens e a autonomia econômica das mulheres para a construção de sua cidadania plena, respeitando-se as culturas e os costumes de cada sociedade. O encontro terminou com uma espécie de grito de guerra entre as presentes :"os direitos das mulheres são universais".

No discurso de encerramento da reunião, a ex-presidente do Chile Michele Bachelet, depois de considerar esta reunião um "momento histórico", defendeu o "direito sexual e de reprodução para as mulheres". Bachelet também falou da necessidade de as mulheres terem direito não só de votar, mas de serem eleitas e pregou ações para que as mulheres não sofram mais violência. Para Bachelet, "em 20 anos, avançamos muito pouco em relação aos direitos das mulheres", e exemplificou ao comentar que, ainda hoje, a cada dois minutos uma mulher morre por complicações no parto e 25 milhões de mulheres não têm acesso a métodos contraceptivos. Bachelet concluiu seu discurso dizendo que "o momento é de ação" e que todas têm de trabalhar juntas.