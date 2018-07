Dilma defende educação como forma de estimular crescimento do país

Em cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, programa profissionalizante do governo federal, Dilma afirmou que sem trabalhadores com formação técnica adequada "o país não avança" e que essa parcela da população "sustenta" o crescimento econômico do país.

"É através da formação profissional... que esse país vai ser de fato um país desenvolvido", disse a presidente durante a cerimônia, em Porto Alegre.

"A formação das senhoras e dos senhores é o melhor instrumento para que a gente tenha um mercado de trabalho saudável", afirmou, lembrando que o país registra atualmente baixas taxas de desemprego.

Dilma disse ainda que o Brasil precisa de técnicos das mais diversas áreas para que "agreguem valor, melhorem a qualidade do trabalho, garantam para o país um crescimento de outra qualidade".

(Por Maria Carolina Marcello)