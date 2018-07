Dilma defende Inovar-Auto e prorroga IPI menor até fim do ano A presidente Dilma Rousseff anunciou a prorrogação do IPI reduzido para veículos --que terminaria no final do mês-- até 31 de dezembro deste ano. Durante cerimônia de abertura do Salão do Automóvel em São Paulo nesta quarta-feira a presidente fez uma ampla defesa do novo regime automotivo, o Inovar-Auto.