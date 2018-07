Dilma defende integração da região para enfrentar crise econômica

"No próximo semestre devemos nos integrar cada vez mais para enfrentar os problemas econômicos", afirmou a presidente em reunião de Cúpula do Mercosul em Mendoza, na Argentina.

A presidente afirmou, ainda, esperar que as eleições no Paraguai em abril sejam livres, justas e democráticas. Dilma disse que a região mostrou sobriedade diante da crise política no Paraguai, com a queda de Fernando Lugo da Presidência.

(Reportagem de Ana Flor)