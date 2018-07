Dilma defende melhor aplicação dos impostos e investimento em educação

A uma plateia de estudantes e educadores, que participavam da premiação da nova Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a presidente também disse que sem aumento de gastos com custeio, não é possível elevar a qualidade da educação.

"O país tem que saber melhor onde gasta o dinheiro dos impostos", disse a presidente. "Gastar melhor é gastar na educação, na formação profissional, técnica."

A elevada carga tributária do país tem sido alvo de criticas dos empresários que defendem um uma reforma tributaria e fiscal no Brasil.

A política fiscal também vem sendo tema recorrente e alvo da oposição ao governo Dilma meses antes do início da campanha eleitoral em que ela vai tentar a reeleição. Críticos da presidente veem descontrole nas contas públicas.

Em seu discurso, no entanto, Dilma disse que, quando se trata de educação, é necessário elevar os gastos com custeio e lembrou a aprovação do projeto que destina os royalties do petróleo à educação.

"Pagar bem os professores é algo estratégico nos próximos anos. Por isso que tem que usar o dinheiro dos royalties para pagar melhor o professor, e este país não pode ter constrangimento quando dissermos que temos que gastar com custeio em educação. Ou gasta com custeio ou não tem educação de qualidade, isso é algo que temos de reconhecer", defendeu.

No evento, Dilma anunciou ainda que o governo federal vai lançar o programa Ciência sem Fronteiras 2, que ajuda universitários e graduados brasileiros a estudar em universidades do exterior.

