Dilma defende monopólio da Petrobrás no pré-sal

"A operação é algo que leva ao conhecimento estratégico sobre a bacia que você explora, e você dita também o ritmo de produção, a forma pela qual se vai organizar a demanda por serviços e o padrão tecnológico", disse Dilma durante sua apresentação. "Isso permite que haja um controle do País sobre essa riqueza." Gabrielli, por sua vez, argumentou que a importância do operador único é "maximizar" a capacidade de produção, além de conseguir baixar os custos das instalações da infraestrutura exigida.

O setor privado e a oposição no Congresso têm questionado a ideia. O projeto que estabelece o novo modelo, encaminhado aos parlamentares no início do mês, recebeu 350 emendas, dentre elas, algumas do PSDB e do DEM propondo a derrubada do monopólio da estatal.

Presente ao seminário, o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos De Luca, voltou a afirmar que tem "divergências" sobre o tema e considera que a manutenção da Petrobrás como operadora única pode inviabilizar a exploração de campos de menor porte. "As empresas privadas têm a justa ambição de também serem operadoras", disse.

Uma das ideias defendidas pelo IBP é permitir que outras empresas possam operar os campos considerados de menor capacidade. Gabrielli, entretanto, mostrou que a Petrobrás jogará de acordo com as regras estabelecidas. "Se a lei diz que não pode isso, você tem que se preparar para isso."

MUDANÇAS

O senador Delcídio, que já foi diretor da Petrobrás, deixou claro em sua intervenção que os projetos não passarão pelo Congresso sem sofrer "mudanças e aperfeiçoamentos". Mesmo afirmando que não vê problemas em defender as propostas do governo, o petista questionou a ideia do operador único. "Será que vale a pena? Será que não é melhor abrir isso?", disse Delcídio, em linha com a defesa do IBP.

O senador também criticou o peso que a nova estatal a ser criada terá nos comitês operacionais, o que também é criticado pela indústria petrolífera. "Não sei nem se a Petrobrás quer ter alguém dentro do comitê com tamanha força", disse. Pela proposta, o presidente da Petro-Sal presidirá os comitês e terá poder de veto nas decisões a serem tomadas.

Dilma evitou criticar diretamente a proposta de alteração defendida pela oposição no Congresso, e disse que os argumentos em favor de mudanças nos projetos devem ser "considerados" no debate. Ainda assim, a ministra afirmou que a fixação da Petrobrás como operadora única é uma "cláusula muito importante" do projeto.