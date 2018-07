Dilma defende otimismo e elogia Sarney ao inaugurar trecho da Norte-Sul

"Tem duas formas de a gente lidar com a realidade. Tem uma que é aquela do 'não vai dar certo'... que é uma atitude que a gente pode chamar de tranca roda", disse Dilma durante a cerimônia de inauguração do trecho da Norte-Sul entre Anápolis e Palmas (TO), cuja construção levou mais de duas décadas para ser concluída.

"Hoje é a vitória da postura de que é possível fazer", disse Dilma em contraponto, afirmando que o seu governo seria um com vontade política o bastante para enfrentar dificuldades.

Na noite de quarta, ao discursar em um encontro com empresários da construção civil, Dilma havia afirmado que não seria "possível nos impregnar de pessimismo". Para ela, "na teoria do copo meio cheio ou meio vazio, é muito importante que não prevaleça a visão do copo meio vazio."

Concebido há 27 anos, no governo do presidente José Sarney, o projeto da ferrovia Norte-Sul foi desde início marcado por escândalos de corrupção. O primeiro escândalo foi a denúncia de fraude feita pelo jornal Folha de S.Paulo em torno da concorrência para a construção de 18 lotes em 1987, quando o jornal publicou disfarçadamente os vencedores dias antes da abertura dos envelopes.

"Quero fazer justiça a um presidente da República do nosso país, o autal senador José Sarney, porque a concepção da ferrovia norte-sul foi feita, de fato, há 27 anos", disse Dilma. "O que mais me orgulha é a conclusão da ferrovia Norte-Sul na sua concepção original."

(Por Felipe Pontes; Edição de Alexandre Caverni)