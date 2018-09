Dilma defende saída conjunta de crise mundial;quebra de patentes

De volta ao Brasil, após participar na última semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidente classificou a conjuntura atual da economia mundial como um "momento muito delicado" e afirmou que o país está se preparando para impedir grandes consequências da crise, como fez em 2008, aliando crescimento da economia com a melhoria de vida da população.

"A posição defendida pelo Brasil na ONU é de que a saída para a crise econômica mundial deve ser discutida por todos os países juntos. É claro que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade muito maior, porque lá que a crise começou", disse Dilma no programa semanal de rádio "Café com a Presidenta".

"Mas todos os outros países sofrem as consequências de alguma forma, ainda que indireta. Então, todos devem ter o direito de participar das soluções", afirmou, voltando a dizer que o Brasil está preparado por conta das reservas internacionais e do fortalecimento do mercado interno.

Dilma disse que seu governo pretende "assegurar" o crescimento da economia e continuar com os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, por exemplo.

REMÉDIOS

A presidente falou ainda da necessidade de quebra de patentes de alguns remédios, assunto tratado por ela durante a viagem a Nova York, onde abriu a Assembleia da ONU e participou de Reunião de Alto Nível sobre doenças crônicas não transmissíveis.

"É necessário que se abra a exclusividade dos laboratórios sobre remédios que fazem diferença e asseguram a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro", disse no programa de rádio.

"A partir do momento em que outras indústrias são autorizadas a produzirem determinado remédio, o preço cai e ele fica mais acessível", completou Dilma.

(Por Maria Carolina Marcello)