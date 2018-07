Dilma deixa Planalto e segurança do prédio é reforçada A presidente Dilma Rousseff já deixou o Palácio do Planalto e não chegou a ver a chegada dos manifestantes ao topo do Congresso Nacional. Dilma saiu às 19h21, e a segurança do Palácio foi reforçada por militares do Exército, com cassetetes na mão para evitar que os manifestantes possam chegar à sede do governo.