Dilma: democracia sai fortalecida com decisão em 1º ou 2º turno

A candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) afirmou neste sábado que a democracia ganha força com eleições decididas tanto no primeiro, como no segundo turno, mas manteve o tom de cautela em relação a resultados de pesquisas eleitorais que lhe conferem a possibilidade de vitória em 3 de outubro.

"A democracia sai fortalecida se tiver primeiro turno, pura e simplesmente, e também se tiver segundo turno", disse a presidenciável, em meio a declarações de Marina Silva, candidata pelo PV ao Planalto, de que um segundo turno respaldaria duplamente o vencedor.

Pesquisas recentes, de diferentes institutos, têm apontado uma vitória da petista já no primeiro turno. Levantamento Ibope, divulgado neste sábado, confere 24 pontos de vantagem de Dilma em relação ao segundo colocado, o candidato José Serra (PSDB). De acordo com a pesquisa, ela contabiliza 59 por cento dos votos válidos, proporção que a elegeria no primeiro turno.

"A eleição se dá em 3 de outubro. Alguém conta o gol antes da bola entrar na rede? Não conta. A gente também não pode contar antes do voto na urna", afirmou Dilma a jornalistas, antes de reunião com a coordenação de sua campanha, em Brasília.

Sobre as recentes notícias de haveria um "balcão de venda" de dados sigilosos de pessoas na Receita Federal, a candidata defendeu punições "drásticas" aos envolvidos.

"Fortalecer as instituições é importante. Mais controle da Receita, não deixar vazar, ter uma atitude de controle irrestrito sobre dados que são sigilos fiscais", sugeriu a candidata, lembrando que as violações incomodam tanto pessoas da oposição quanto da situação.

Para tucanos, a quebra de sigilos teria motivação política. Já a Receita alegou que não há relação do episódio com questões eleitorais.

RIVALIDADE

Dilma disse ainda que a rivalidade eleitoral será desfeita após o pleito.

"Depois das eleições, a coisa muda de figura. Desmontamos o palanque e vamos estender a mão para quem for pessoa de boa vontade e quiser partilhar desse processo de transformação do Brasil."

Questionada se o gesto de abertura se daria até mesmo com o atual adversário José Serra, a candidata respondeu que "estenderia a mão para quem quiser partilhar", embora tenha negado que a declaração seja um convite ao tucano.

A líder nas pesquisas reiterou que manterá o ritmo de campanha. Com a voz um pouco rouca, resultado dos comícios, lembrou da maratona de viagens e gravações para o programa eleitoral na TV e no rádio que tem cumprido e brincou sobre a rotina de candidata. "Se você puder, durma. Se você vir comida, coma. Se você vir um banheiro, entre. Se você vir água, tome."