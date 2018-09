Dilma demonstra pesar e oferece ajuda ao Japão após tremor

"O governo e o povo brasileiros são tomados hoje pelos mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade diante desta calamidade", afirmou a presidente na mensagem, acrescentando que o Brasil está à disposição para "contribuir ao apoio internacional ao Japão".

A mensagem foi lida pelo porta-voz da Presidência, Rodrigo Baena. Segundo ele, ainda não foi definido de que forma o governo brasileiro ajudará o Japão.

Dilma lembrou, no documento, que cerca de 260 mil brasileiros vivem no país atingido pelo terremoto. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, não há notícias de brasileiros feridos.

O tremor de magnitude 8,9, o maior já ocorrido no Japão em 140 anos de medições, atingiu a costa nordeste do arquipélago na tarde de sexta (madrugada no Brasil), provocando uma onda de dez metros de altura que varreu tudo em seu caminho.

Pelo menos 1.000 pessoas morreram devido ao terremoto e tsunami, segundo a mídia japonesa, e o número de vítimas ainda deve crescer.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Leonardo Goy)