Dilma destaca ajuda financeira para emergentes

"O Pnuma sai fortalecido da Rio+20, inclusive em termos financeiros", lembrou a presidente. "Colocaremos US$ 6 milhões para países em desenvolvimento e US$ 10 milhões para o enfrentamento das mudanças do clima nos países pobres da África e pequenas ilhas".

Segundo Dilma, a conferência levou a erradicação da pobreza para o centro do debate, assim como o respeito aos direitos humanos fundamentais.

"Vamos estabelecer um indicador mais adequado do que o PIB para medir o desenvolvimento", apontou ainda.