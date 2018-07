Dilma destaca esforço do Brasil na redução de CO2 No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira, 5, a presidente Dilma Rousseff disse, que o País continuará cumprindo o desafio de reduzir a emissão de gás carbono. Durante reunião do Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas, no Palácio do Planalto, a presidente destacou que o Brasil assumiu de forma voluntária a meta de reduzir entre 36% e 39% a emissão de gases do efeito estufa e enfatizou dizendo: "vamos continuar a cumprir esse desafio, mas temos de enfrentar o fato de que, se continuarmos a fazer hidrelétricas a fio d''água e se continuarmos a ter toda a arquitetura de energia renovável como temos, haverá uma necessidade das térmicas na nossa matriz".