Dilma destaca foco social frente a problemas na Europa

A presidente mencionou os resultados eleitorais recentes na França, Grécia e Alemanha -em que defensores de medidas de austeridade para combater a atual crise da dívida da zona do euro foram derrotados- para voltar a criticar a forma que a crise financeira vem sendo conduzida.

"Nosso país vendo sendo apontado como um país que é muito bem-sucedido no fato de que, ao mesmo tempo que o país cresce, nós distribuímos renda", disse Dilma, durante cerimônia de lançamento do Brasil Carinhoso, destinado a combater a miséria na primeira infância, que inclui crianças de 0 a 6 anos de idade.

"Hoje mesmo volta a crise da zona do euro, e vários fantasmas que pareciam afastados pelas expansões monetárias bastante significativa, do dinheiro colocado pelos bancos mundo afora, toda esse processo começa a ser questionado politicamente."

Na França, o socialista François Hollande, contrário a medidas de austeridade, derrotou o atual presidente Nicolas Sarkozy na disputa presidencial.

Na Grécia, partidos contrários ao pacote de ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional saíram fortes das urnas e o país vive um impasse que deve levar a novas eleições parlamentares, pois nenhuma das legendas conseguiu até agora formar um novo governo.

Na Alemanha, o partido da primeira-ministra, Angela Merkel, principal defensora do aperto fiscal como solução para a crise, foi derrotado na eleição no importante Estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Dilma já havia antecipado o programa Brasil Carinhoso em pronunciamento em rede nacional no domingo, Dia das Mães.

O programa prevê aumento de benefícios a famílias com crianças de até 6 anos e aumento de vagas em creches, entre outras ações.

