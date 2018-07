Dilma determina transferência da APO para Ministério do Esporte

Der acordo com Aldo, a transferência de competências do Ministério do Planejamento para o Esporte é um processo "natural", uma vez que a fase inicial de instalação da APO já ocorreu.

"A vinculação ao Planejamento se justificava mais no período da estruturação da Autoridade Pública Olímpica como órgão e depois num processo seguinte de execução das tarefas seria mais natural que esse vínculo de fato viesse para o Ministério do Esporte", afirmou Aldo, que já havia sido informado pela presidente da mudança na última semana mas preferiu divulgá-la após reunião nesta quinta-feira com o presidente da APO, Márcio Fortes.

O Ministério do Esporte ganha essa responsabilidade três semanas após a saída de Orlando Silva da pasta e consequente posse de Aldo. Silva deixou o ministério após denúncias de irregularidades envolvendo ONGs conveniadas com a pasta.

O presidente da Autoridade afirmou que o órgão atuará na coordenação dos preparativos junto aos governos federal, estadual e municipal e ao Comitê Rio 2016.

"Nós não substituímos ninguém, nós somos um canal para fazer com que as coisas aconteçam", disse Fortes a jornalistas.

Fortes não adiantou o orçamento dos projetos para a Olimpíada, que envolvem instalações desportivas e aeroportos, entre outros. Mas afirmou que uma lista de projetos e as competências de cada ente seriam detalhadas e entregues ao Comitê Olímpico Internacional em março.

"Até a próxima reunião que será em março nós combinamos com o comitê olímpico de apresentar essa carteira (de projetos)", declarou.

Segundo o presidente, a APO é um órgão novo e falta a definição de atribuições orçamentárias, administrativas e jurídicas de cada nível envolvido. A autoridade conta com 15 funcionários nomeados, dos 181 permitidos pela lei que criou a APO. Fortes afirmou que irá compor a equipe buscando quadros com conhecimento técnico e experiência.

