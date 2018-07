Dilma deve escolher deputado para líder do governo no Congresso

"A presidente disse ontem ao vice-presidente (Michel) Temer que deverá ser da Câmara, que continuará a liderança do governo no Congresso da Câmara dos Deputados. Não sabemos ainda se do PMDB, ou de outro partido", disse Raupp a jornalistas.

O senador afirmou que o deputado Marcelo Castro (PMDB-PI) é um dos cotados para o cargo e que seu nome conta com o apoio do partido.

"Ontem já ouvi falar o nome do Marcelo Castro, do Piauí, mas foi apenas uma conversa", disse.

O posto era ocupado até a quarta-feira por um deputado, Mendes Ribeiro (PMDB-RS), que foi anunciado nesta manhã como novo ministro da Agricultura, após o pedido de demissão de Wagner Rossi da chefia da pasta. O ministério foi alvo por uma série de denúncias de irregularidades.

A escolha de Mendes Ribeiro para a Agricultura sem consulta à bancada peemedebista, principalmente da Câmara, desagradou alguns integrantes da legenda. Raupp sustenta, no entanto, que a "rebeldia deve ser momentânea".

"Os problemas são as desconfianças, que devem ser retiradas. Confiança é que nem vidro: se trincar, tem que trocar", disse o senador, justificando que não há "crise" e que as votações demonstram que a base aliada ainda está coesa.

HERANÇA

Raupp disse que as supostas irregularidades nos ministérios da Agricultura e do Turismo --comandados pelo PMDB-- vêm de outras gestões.

"O Pedro Novais (ministro do Turismo) e o Wagner Rossi tiveram a infelicidade de ter assumido ministérios já com problemas. Esses problemas não começaram agora", afirmou.

O comando do Ministério da Agricultura tem sido tradicionalmente cedido a quadros do PMDB. A pasta do Turismo, no último ano, era chefiada pela hoje senadora Marta Suplicy, do PT.

Raupp defendeu ainda que Mendes Ribeiro tenha autonomia para escolher seus auxiliares na Agricultura. Foi Oscar Jucá Neto, irmão do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), um dos denunciantes de suposto esquema de corrupção na pasta. Jucá Neto era uma indicação política para a diretoria da Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao ministério.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)