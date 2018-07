Dilma deve lançar amanhã PAC Mobilidade para cidades A presidente Dilma Rousseff deverá anunciar, nesta quinta-feira, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Médias Cidades, de acordo com informações do Ministério das Cidades divulgadas na tarde desta quarta-feira. O ministério destaca que o programa irá beneficiar 75 municípios de todo o País. O lançamento está programado para ocorrer às 11 horas no Palácio do Planalto, em Brasília.