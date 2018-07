Dilma discute crise da Venezuela em reunião da Unasul e vai à posse de Maduro A presidente Dilma Rousseff participará na quinta-feira, no Peru, de reunião extraordinária da Unasul que irá discutir a crise na Venezuela e viajará em seguida a Caracas para a posse de Nicolás Maduro, que acontece no dia seguinte, informou o Palácio do Planalto nesta quarta-feira.