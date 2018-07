Dilma discute medidas para minimizar problemas em RO A presidente Dilma Rousseff está reunida na tarde desta quarta-feira com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, para discutir medidas que o governo federal pode adotar para tentar minimizar os problemas que a população está enfrentando com as fortes chuvas que atingem não só Rondônia, mas também o Acre. As chuvas, no entanto, que começaram no final do ano, se agravaram no final de fevereiro, causando estragos na região, inclusive com o fechamento de estradas, isolando várias cidades e desalojando milhares de pessoas.