Dilma divulga nota de pesar pela morte de Dona Canô A presidente Dilma Rousseff emitiu nota de pesar pelo falecimento de Dona Canô, lembrando que "o Natal ficou mais triste com a sua morte" e que ela era uma mulher "forte e sábia", que "deixa muitas saudades". Em sua mensagem, a presidente cita que Dona Canô foi "uma mulher rica de coragem, principalmente a coragem de ser feliz, como ela mesma gostava de dizer", acrescentando que ela "construiu uma família em torno do amor pela cultura, pela Bahia e pelo Brasil, expresso no talento de seus filhos, entre eles Caetano Veloso e Maria Bethânia". E completou: "sua alegria de viver e sua lucidez conquistaram o coração dos brasileiros".