Dilma divulga nota de pesar pela morte de Moacyr Scliar

A nota da Presidência afirma que "com mais de 70 obras publicadas e colunista em dezenas de jornais, ele representou nossa sociedade em diversos gêneros literários, sem perder de vista sua condição de filho de imigrantes e sua formação médica. É com tristeza que nos despedimos desse mestre da nossa literatura", conclui.

Scliar foi internado em 11 de janeiro para uma cirurgia para retirar tumores do intestino. No dia 16, ele foi acometido por um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) e foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, onde morreu hoje. Nascido em 23 de março de 1937, no bairro do Bom Fim, o escritor foi alfabetizado pela mãe, Sara, uma professora primário.

Formado em medicina, o escritor publicou mais de 80 livros em seus 50 anos de carreira. Entre suas obras está "Histórias de um Médico em Formação", de 1962, mesmo ano em que concluiu a faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O mais recente trabalho do escritor é o romance "Eu Vos Abraço, Milhões" de setembro do ano passado.