Dilma divulga nota de pesar pelo acidente aéreo em PE A presidente Dilma Rousseff divulgou nota de pesar pelo acidente aéreo ocorrido hoje no Recife (PE). "Foi com tristeza que recebi a notícia de acidente aéreo que vitimou dezesseis pessoas hoje, no Recife. Quero transmitir minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e tripulantes neste momento de dor", diz a nota divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto e assinada pela presidente.