Dilma divulga nota de pesar sobre morte de Hugo Carvana A presidente Dilma Rousseff divulgou neste sábado, 4, nota de pesar pela morte do ator e diretor Hugo Carvana, falecido hoje. No comunicado, a presidente diz que recebeu a notícia com tristeza. "Referência no cinema e na TV, Carvana dirigiu os longas "Vai Trabalhar, Vagabundo" e "Bar Esperança". Aos familiares, amigos e fãs ofereço meus sentimentos neste momento de dor", disse a nota.