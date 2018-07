Dilma divulga nota para cumprimentar vencedoras do Nobel da paz A presidente Dilma Rousseff divulgou neste sábado nota oficial parabenizando as ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz deste ano: a presidente da Libéria Ellen Johnson Sirleaf, a ativista liberiana Leymah Gbowee e a jornalista do Iêmen Tawakkul Karman.