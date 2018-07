Dilma diz após pesquisas que vê 'virada' nas ruas

A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse nesta quinta-feira, pouco depois de pesquisas a mostrarem liderando a corrida presidencial fora da margem de erro, que vem observando um movimento de "virada" nas ruas do Brasil.

"Eu acredito que está havendo uma espécie de virada acho que há uma virada visível mas ruas", disse Dilma a jornalistas no Rio de Janeiro ao ser perguntada sobre as pesquisas Ibope e Datafolha que, pela primeira vez desde o início do segundo turno, a colocam à frente do candidato do PSDB, Aécio Neves, fora da margem de erro.