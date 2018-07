Dilma diz que 2013 é ano fundamental para reformas no FMI A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, na reunião de cúpula dos Brics em Durban, na África do Sul, que 2013 é fundamental para fazer reformas no Fundo Monetário Internacional (FMI) para ampliar a presença dos países em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.